На этот раз "Эйр Юнайтед" был еще более оригинален.

Фото: ayrunitedfc.co.uk

Шотландскому клубу второго дивизиона (четвертый уровень Шотландской профессиональной футбольной лиги) "Эйр Юнайтед" из города Эйр никак не удается повыситься в классе. Однако в текущем чемпионате после 35-го тура "Честные люди" идут на третьем месте, позволяющим провести стыковые матчи за право играть следующий сезон в Первой лиге.

Добавим, что каждый год "Эйр Юнайтед" упоминается СМИ своими оригинальными презентациями новых комплектов формы.

Изюминкой клуба в прямом и переносном смысле является презентация формы на полуголых моделях, которым просто рисуют футболку на голом теле, за что представительницы феминистических движений не раз обвиняли клуб в сексизме и объективизации женщин.

Фото: ayrunitedfc.co.uk

В этом году клуб оригинально ответил на обвинения - вместе с моделью Харис Листер в презентации принял участие Микаэл Ангесио, который представил комплект выездной формы.

Фото: ayrunitedfc.co.uk

Фото: ayrunitedfc.co.uk

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