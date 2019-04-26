​АМКУ разрешил Ахметову купить еще два облэнерго
​АМКУ разрешил Ахметову купить еще два облэнерго
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зеленский украинизировался в фейсбуке
Зеленский украинизировался в фейсбуке
​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
​Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов, чтобы он не смог распустить Раду (обновлено)
​Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов, чтобы он не смог распустить Раду (обновлено)
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
ГлавнаяСпорт

"Химик" третий раз в истории стал чемпионом Украины по баскетболу

Клуб из Южного победил "Киев-Баскет" на его площадке.

"Химик" третий раз в истории стал чемпионом Украины по баскетболу
Фото: fbu.ua

Южненский "Химик" третий раз в истории стал чемпионом Украины, преодолев в третьем матче финала плей-офф Супрелигы Пари-Матч столичный "Киев-Баскет".

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Химик" выиграл первые два матча у себя в Южном. Но на матче в Киеве не находился в статусе фаворита, пишет 24 канал. До этого команда дважды уступила "Киев-Баскету" на его площадке в регулярном чемпионате.

Первую четверть "Киев-Баскет" выиграл 23:16. Еще большей их преимущество стало перед большим перерывом. Команды вторую четверть закончили со счетом 44:34. При этом "Химик" тогда остался без главного тренера – Виталий Степановский за 25 минут получил два технических фола и покинул площадку.

Но все изменилось в третьей четверти. Киевская команда сумела набрать лишь 12 очков, в то время как "Химик" - аж 26. Поэтому перед заключительной четвертью именно гости уже были впереди. И они удержали комфортное преимущество. В итоге 73:79 и победа "Химика".

Напомним, чемпионами Украины в прошедшем сезоне стали "Черкасские Мавпы", которые в финальной серии обыграли "Днепр" со счетом 3:0.


Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также