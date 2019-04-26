"Химик" третий раз в истории стал чемпионом Украины по баскетболу

Южненский "Химик" третий раз в истории стал чемпионом Украины, преодолев в третьем матче финала плей-офф Супрелигы Пари-Матч столичный "Киев-Баскет".

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Химик" выиграл первые два матча у себя в Южном. Но на матче в Киеве не находился в статусе фаворита, пишет 24 канал. До этого команда дважды уступила "Киев-Баскету" на его площадке в регулярном чемпионате.

Первую четверть "Киев-Баскет" выиграл 23:16. Еще большей их преимущество стало перед большим перерывом. Команды вторую четверть закончили со счетом 44:34. При этом "Химик" тогда остался без главного тренера – Виталий Степановский за 25 минут получил два технических фола и покинул площадку.

Но все изменилось в третьей четверти. Киевская команда сумела набрать лишь 12 очков, в то время как "Химик" - аж 26. Поэтому перед заключительной четвертью именно гости уже были впереди. И они удержали комфортное преимущество. В итоге 73:79 и победа "Химика".

Напомним, чемпионами Украины в прошедшем сезоне стали "Черкасские Мавпы", которые в финальной серии обыграли "Днепр" со счетом 3:0.



