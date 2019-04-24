НАБУ провело обыск в доме вице-президента ФФУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вчера провело обыск в доме у вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко, сообщает Dynamomania.com.

Помимо этого, обыски прошли на заводе по производству искусственных полей, известном как "завод ФФУ", а также у нескольких фигурантов криминального дела, которое НАБУ расследует с июня 2018 года, отмечает издание.

ФФУ подозревается в коррупционных схемах, в том числе и в неправомерном использовании бюджетных средств.

Напомним, в начале года ГПУ выдвинула обвинение Костюченко за подделку диплома о высшем образовании, а также неоднократное использование фальшивого документа с целью продвижения по карьерной лестнице.

Открытое еще в 2014-м году расследование в отношении Костюченко завершилось 14 января 2019 года, по итогам которого ГПУ выдвинула новое подозрение к функционеру ФФУ по статье 358 УК (подделка документов и их дальнейшее использование, максимальное наказание 5 лет лишения свободы).

Следователи обвиняют Костюченко в таких незаконных действиях с дипломом:

подделка диплома КПИ серия ЛО ВЕ №0001912 от 01.03.1997 года

заверение подделанного диплома у нотариуса

подача диплома КПИ в КНУ им. Шевченко с целью получения второго образования

трудоустройство на посту первого замминистра в Министерстве семьи и молодежи

трудоустройство на посту директора департамента Минагрополитики

трудоустройство на посту замглавы Деснянской райадминистрации города Киев

поступление в Национальную академию управления при Президенте

трудоустройство на посту начальника управления КГГА

Добавим, что, Печерский районный суд Киева 14 сентября 2018 года предоставил доступ следователям ГПУ к документам ФФУ, содержащим почерк и подпись Вадима Костюченко, с целью сверить почерк и подпись, имеющиеся на документах в ФФУ в 2017-2018 годах и тех, которые функционер подавал сначала в университет имени Шевченко, а затем для трудоустройства в органах киевской власти и Министерстве аграрной политики.

Отметим, что 2 мая ФФУ предстоит принять участие в заседании по делу о натурализации Мораеса. Украина может получить два технических поражения в матчах с Португалией и Люксембургом, если будет доказано, что нападающий получил украинское гражданство незаконно.