Накануне в рамках пропущенного матча 31-го тура Английской Премьер-Лиги "Уотфорд" принимал борющийся за право остаться на следующий сезон в АПЛ "Саутгемптон".

Матч завершился вничью 1:1.

Причем голы забивались на первой и последней минутах поединка.

Счет открыл форвард гостей Шейн Лонг. Для этого 32-летнему ирландцу понадобилось лишь 7 секунд после стартового свистка арбитра из Хесволла Майка Дина.

Этот гол стал самым быстрым за всю историю АПЛ.

Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был экс-форвард "Тоттенхэма" Ледли Кинг, в сезоне-2001/01 забивший "Брэдфорду" на 10-й секунде.