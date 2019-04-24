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Лонг стал автором рекорда Английской Премьер-Лиги, забив гол на 7-й секунде поединка

Шейн Лонг помог "Саутгемптону" увезти одно очко из пригорода Лондона.

Лонг стал автором рекорда Английской Премьер-Лиги, забив гол на 7-й секунде поединка
Шейн Лонг вместе с Нэтаном Редмондом празднуют гол
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках пропущенного матча 31-го тура Английской Премьер-Лиги "Уотфорд" принимал борющийся за право остаться на следующий сезон в АПЛ "Саутгемптон".

Матч завершился вничью 1:1.

Причем голы забивались на первой и последней минутах поединка.

Счет открыл форвард гостей Шейн Лонг. Для этого 32-летнему ирландцу понадобилось лишь 7 секунд после стартового свистка арбитра из Хесволла Майка Дина.

Этот гол стал самым быстрым за всю историю АПЛ.

Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был экс-форвард "Тоттенхэма" Ледли Кинг, в сезоне-2001/01 забивший "Брэдфорду" на 10-й секунде.

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