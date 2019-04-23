Футболисты "Манчестер Юнайтед" разругались в раздевалке после разгрома от "Эвертона", - СМИ

"Красные дьяволы" находятся в пике перед манчестерским дерби.

В прошедший уик-энд в матче Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" унизительно проиграл в Ливерпуле "Эвертону" 0:4.

После матча на "Гудисоне" в раздевалке МЮ состоялся разговор на повышенных тонах, сообщает Daily Mail.

По информации издания, ряд футболистов команды выразили недовольство действиями партнеров и обвинили друг друга в проигрыше.

Главному тренеру МЮ Уле Гуннару Сольскьяеру пришлось провести с игроками получасовую беседу, отмечает издание.

Это поражение стало для "МанЮнайтед" самым крупным в текущем сезоне и вторым подряд с разгромным счетом - на той же неделе команда на выезде проиграла "Барселоне" в ответном четвертьфинале Лиги Чемпионов со счетом 0:3. По сумме двух встреч МЮ уступил каталонцам с общим счетом 0:4 и вылетел из розыгрыша турнира.

Добавим, что в последних восьми матчах "красные дьяволы" потерпели шесть поражений - помимо двух поражений от "Барселоны" манкунианцы уступили "Арсеналу", а также дважды проиграли "Вулверхэмптону" - в чемпионате Англии и Кубке страны.

В АПЛ "Юнайтед" занимает шестое место с 64 очками. В оставшихся турах АПЛ команда сыграет против "Манчестер Сити", "Кардиффа", "Челси" и "Хаддерсфилда".

Причем, манкунианское дерби, от которого во многом будет зависеть судьба чемпионства, состоится уже завтра. Начало поединка – в 22-00 по Киеву.