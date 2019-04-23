В биатлонной сборной Украины штрафуют за пользование телефоном

Капитан мужской национальной команды Украины по биатлону, чемпион мира-2019 в гонке преследования Дмитрий Пидручный поведал о правилах пользования телефоном в столовой в расположении сборной.

"У нас (в мужской команде – прим. LB.ua) есть правило, что использовать телефон в столовой запрещено. Просто достал телефон – сразу 5 евро в кассу. Кстати, очень классное правило, телефон вообще никто не носит в столовой", - приводит слова Дмитрия YouTube-канал Yulia Pidruchna.

"У девушек такого правила нет, поэтому, когда они достают телефон, для нас это такая дикость. Много людей поскидывали по 5 евро, я как-то не скидывал. Юрай наибольше скинул.

Санитра решил все эти деньги использовать для покупки новой машинки для стрижки", - отметил Пидручный.