Футболист английского "Эвертона" заявил, что трудности в Украине его закалили

Накануне в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги ливерпульский "Эвертон" сокрушил "Манчестер Юнайтед" 4:0.

Все 90 минут на поле в составе хозяев отыграл экс-игрок донецкого "Шахтера" Бернард.

В интервью The Telegraph бразилец признался, что не жалеет о пятилетнем периоде, который он провел в рядах "горняков".

"Я не сожалею о пребывании в "Шахтере". Да, у меня были проблемы в Украине, было много трудностей, но этот опыт являлся полезным. Это был период, через который мне нужно было пройти, чтобы стать лучше, чем когда я только переехал в Европу", - цитирует Бернарда издание.

Напомним, в мерсисайдский клуб Бернард перешел прошлым летом на правах свободного агента после завершения трудового соглашения с "Шахтером".

Зарплата Бернарда составляет 150 тыс. фунтов в неделю.