Зинченко признан лучшим левым защитником месяца в Английской Премьер-Лиге

Фото: EPA/UPG Александр Зинченко

Компанию Зинченко по линии обороны составили такие монстры АПЛ, как Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля", "красный" манкунианец Эшли Янг и Фабиан Шер из "Ньюкасла".

Средняя оценка украинца составила 8.01.

Отметим, что в Топ-11 февраля, помимо Александра, вошли еще два представителя "МанСити" - Серхио Агуэро (8,14) и Рахим Стерлинг (8,14).

В феврале 22-летний украинец провел три матча в АПЛ, в которых отдал две результативные передачи.

Отметим, что в символическую сборную февраля вошел еще один экс-представитель Украинской Премьер-лиги Генрих Мхитарян. Бывший игрок донецкого "Шахтера" занял позицию правого вингера.

Напомним, в январе Зинченко забил потрясающий дебютный гол за "Манчестер Сити".