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Зинченко признан лучшим левым защитником месяца в Английской Премьер-Лиге

Действия украинца была отмечена профессионалами.

Александр Зинченко
Фото: EPA/UPG
Александр Зинченко
Украинский легионер чемпиона Англии – клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в команду месяца Английской Премьер-Лиги по версии авторитетного издания WhoScored.

Компанию Зинченко по линии обороны составили такие монстры АПЛ, как Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля", "красный" манкунианец Эшли Янг и Фабиан Шер из "Ньюкасла".

Средняя оценка украинца составила 8.01.

Отметим, что в Топ-11 февраля, помимо Александра, вошли еще два представителя "МанСити" - Серхио Агуэро (8,14) и Рахим Стерлинг (8,14).

В феврале 22-летний украинец провел три матча в АПЛ, в которых отдал две результативные передачи.

Отметим, что в символическую сборную февраля вошел еще один экс-представитель Украинской Премьер-лиги Генрих Мхитарян. Бывший игрок донецкого "Шахтера" занял позицию правого вингера.

Напомним, в январе Зинченко забил потрясающий дебютный гол за "Манчестер Сити".

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