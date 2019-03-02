Роджер Федерер выиграл 100-й турнир

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.

Результат встречи - 6:4, 6:4 в пользу Федерера, передает Интерфакс-Украина.

Этот турнир стал юбилейным, сотым, выигранным 37-летним Федерером за его карьеру в одиночном разряде.

Первый турнир покорился Федереру в 2001 году в Милане. Самым богатым на триумфы для него оказался 2006 год, он выиграл 12 турниров. Из них три - серии Большого шлема: Australian Open, Wimbledon и US Open.

Роджер Федерер - рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема, он их выиграл 20 раз.

Сейчас он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Долгое время он был первой ракеткой мира, а впервые возглавил рейтинг 2 февраля 2004 года.