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Капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки

УЕФА в два раза увеличил штраф для Серхио Рамоса.

Капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки
Серхио Рамос
Фото: realmadrid.com

Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение дисквалифицировать капитана "Реала" Серхио Рамоса на два матча Лиги Чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

По версии УЕФА Рамос намеренно получил желтую карточку в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" (2:1) в Амстердаме, дабы "обнулить" данный статистический показатель перед матчами в следующем раунде этого турнира.

Таким образом, испанский футболист получил дополнительно один матч дисквалификации, и пропустит не только ответный матч против "Аякса" в Мадриде, но и первую четвертьфинальную встречу, если "Реал" пробьется в данную стадию турнира.

Кроме того, на Рамоса наложен штраф в размере 1,5 тыс. евро.

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