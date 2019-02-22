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УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы

Организация хочет развести украинский и российские клубы.

УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы

Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из России и Украины при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы, сообщает championat.com.

Накануне киевское "Динамо" обыграло греческий "Олимпиакос" 1:0, что позволило динамовцам выйти в 1/8 финала. 

В свою очередь в следующий раунд турнира пробились два российских клуба – "Краснодар" и "Зенит", обыгравшие по сумме двух матчей, соответственно, немецкий "Байер" (0:0, 1:1) и турецкий "Фенербахче" (0:1, 3:1).

Помимо вышеназванных клубов, в 1/8 финала вышли: испанские "Севилья", "Валенсия" и "Вильярреал", итальянские "Интер" и "Наполи", английские "Челси" и "Арсенал", а также "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Айнтрахт"(Германия), "Славия" (Чехия), "Ренн" (Франция) и "Бенфика" (Португалия).

При этом российские команды могут сыграть и между собой.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в швейцарском Ньоне. Начало - в 14:00 по Киеву.

Отметим, на этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

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