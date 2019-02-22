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"Шахтер" вылетел из Лиги Европы (обновлено)

"Горняки" на выезде уступили "Айнтрахту".

"Шахтер" вылетел из Лиги Европы (обновлено)
Фото: EPA/UPG

В ответном матче стадии 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" во Франкфурте уступил Айнтрахту 1:4 и, по сумме двух матчей, вылетел из турнира (напомним, неделю назад в Харькове была зафиксирована ничья 2:2).

На "Коммерцбанк-Арене" многое решилось в середине первого тайма, когда с интервалом в 4 минуты хозяева забили два гола в ворота Андрея Пятова.

В обоих случаях неудачно сыграли центрбеки донетчан. В данном контексте как не вспомнить зимний трансфер Ярослава Ракицкого в санкт-петербургский Зенит.

При этом надо отдать должное подопечным Паулу Фонсеки. Попав в тяжелое положение, "горняки" во втором тайме добавили в агрессии. На 64-й минуте бразильское трио "Шахтера" – Марлос – Исмаили – Мораес возродило интригу в поединке.

Гости продолжили нагнетать давление на ворота Кевина Траппа. Дважды после ударов Марлоса и Тайсона лишь перекладина спасала хозяев от второго пропущенного гола.

Однако на 80-й минуте "Шахтер" пропустил банальную контратаку 3 в 2 и Себастьен Аллер снял все вопросы о победителе не только в матче, но и в двухраундовом противостоянии.

Довершил разгром украинской команды Анте Ребич.

Обновление. 

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