Матч завершился разгромной победой хозяев 5:1.
Причем заключительные 3 гола в ворота голкипера "Монпелье" Бенджамена Лекомта влетали исключительно от игроков клуба с юга Франции.
На 73-й минуте Петар Шкулетич неудачно подставил голову под удар Кристофера Нкунку.
На 78-й минуте Виторино Илтон трансформировал кросс с фланга во второй в матче автогол.
21 февраля 2019 г.
А спустя всего 16 секунд после розыгрыша мяча гостями с центра поля, Илтон отличился вновь, сделав своеобразный дубль.
21 февраля 2019 г.
21 февраля 2019 г.