Фото: EPA/UPG Обескураженный голкипер "Монпелье" Бенджамен Лекомт

В рамках пропущенного 17-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на родном "Парк-де-Пренс" принимал клуб "Монпелье".

Матч завершился разгромной победой хозяев 5:1.

Причем заключительные 3 гола в ворота голкипера "Монпелье" Бенджамена Лекомта влетали исключительно от игроков клуба с юга Франции.

На 73-й минуте Петар Шкулетич неудачно подставил голову под удар Кристофера Нкунку.

На 78-й минуте Виторино Илтон трансформировал кросс с фланга во второй в матче автогол.

А спустя всего 16 секунд после розыгрыша мяча гостями с центра поля, Илтон отличился вновь, сделав своеобразный дубль.