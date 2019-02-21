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В матче чемпионата Франции соперник ПСЖ установил феноменальное достижение, забив 3 автогола за 6 минут

Не повезло клубу "Монпелье".

Обескураженный голкипер &quot;Монпелье&quot; Бенджамен Лекомт
Фото: EPA/UPG
Обескураженный голкипер "Монпелье" Бенджамен Лекомт
В рамках пропущенного 17-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на родном "Парк-де-Пренс" принимал клуб "Монпелье".

Матч завершился разгромной победой хозяев 5:1.

Причем заключительные 3 гола в ворота голкипера "Монпелье" Бенджамена Лекомта влетали исключительно от игроков клуба с юга Франции.

На 73-й минуте Петар Шкулетич неудачно подставил голову под удар Кристофера Нкунку.

На 78-й минуте Виторино Илтон трансформировал кросс с фланга во второй в матче автогол.

А спустя всего 16 секунд после розыгрыша мяча гостями с центра поля, Илтон отличился вновь, сделав своеобразный дубль.

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