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Главный тренер "Атлетико" объяснил свой неприличный жест после второго гола в ворота "Ювентуса"

Диего Симеоне во время матча был "на взводе".

Диего Симеоне
Фото: Скриншот с трансляции
Диего Симеоне

Накануне "Атлетико" в Мадриде довольно неожиданно обыграло "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов 2:0.

Оба мяча были забиты в эндшпиле поединка уругвайскими легионерами матрасников - Хосе Мария Хименес отличился на 78-й минуте, а капитан "Атлетико" Диего Годин - на 83-й.

Хосе Мария Хименес выражает эмоции после забитого гола
Фото: EPA/UPG
Хосе Мария Хименес выражает эмоции после забитого гола

Диего Годин после забитого гола
Фото: EPA/UPG
Диего Годин после забитого гола

Второй гол вызвал бурю эмоций у наставника мадридцев Диего Симеоне.

Аргентинский специалист схватил себя за низ живота, что многие сочли за проявление неуважения к сопернику.

Однако сам Симеоне заявил, что скандальный жест предназначался своим фанатам.

"Я сделал это, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Это не был жест в адрес соперника, этим жестом я обращался к нашим фанатам.

Признаю, что этот жест нельзя назвать хорошим, но я чувствовал, что должен был это сделать. Это был очень трудный матч. Я должен был показать то, что чувствую. Могу только извиниться, если кого-то обидел. Это было от чистого сердца", - заявил главный тренер "Атлетико" на послематчевой пресс-конференции.

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