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Шайба просвистела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ

Пьер МакГвайр отделался далеко не легким испугом.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Коламбусом" (5:1) произошел опасный инцидент. Шайба с огромной скоростью пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера МакГвайра.

Эпизод, к счастью закончился лишь испугом самого комментатора.

"Тампа" возглавляет Восточную конференцию, имея в активе 94 очка. "Коламбус" с 69 баллами располагается на 6-й строчке.

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