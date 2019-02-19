Пьер МакГвайр отделался далеко не легким испугом.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Коламбусом" (5:1) произошел опасный инцидент. Шайба с огромной скоростью пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера МакГвайра.

Эпизод, к счастью закончился лишь испугом самого комментатора.

Barely room in there for the Holy Spirit. VERY close call for Pierre McGuire. pic.twitter.com/v3GFBMeooB — Mitch Fick (@MCFick) 19 февраля 2019 г.

"Тампа" возглавляет Восточную конференцию, имея в активе 94 очка. "Коламбус" с 69 баллами располагается на 6-й строчке.