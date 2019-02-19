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Удар клюшкой в пах - предматчевый ритуал игроков действующих победителей Кубка Стэнли

У хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз" довольно необычный ритуал.

Пресс-служба действующих победителей Кубка Стэнли – клуба "Вашингтон Кэпиталз" опубликовала видео необычного предматчевого ритуала игроков команды. На видео Джон Карлсон и капитан команды Александр Овечкин проверяют клюшками защиту паха.

Стоит добавить, что "Кэпиталз" накануне одержали победу в регулярном чемпионате НХЛ над "Лос-Анджелес Кингс" - 3:2. Овечкин оформил дубль, упрочив лидерство в споре снайперов (42 шайбы), а Карлсон в обоих случаях выступил ассистентом.

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