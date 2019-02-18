Накануне матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против английского "Ливерпуля", который пройдет завтра на "Энфилд Роуд", мюнхенская "Бавария" решила обыграть обложку двенадцатого студийного альбома ливерпульского квартета The Beatles - Abbey Road, которому как раз в феврале исполняется ровно 50 лет.
Образы музыкантов со стилизованными прическами на себя примерили Роберт Левандовски, Матс Хуммельс, Томас Мюллер и Мануэль Нойер. При этом вместо The Beatles написано The Bayerns.
Отметим, "Бавария" по-немецки пишется, как Bayern.
#TheBayerns #LFCFCB— FC Bayern München (@FCBayern) 16 февраля 2019 г.
Hier geht's zum Shirt 👉 https://t.co/O4XphFhZ3v pic.twitter.com/ZWCsoFprJ2
В свою очередь, "Бавария" к матчу с "Ливерпулем" подходит без Жерома Боатенга и Франка Рибери, которые травмированы, а дакже дисквалифицированного Томаса Мюллера. "Бавария" в своем Twitter огласила заявку команды.
♦Dieses Team steigt heute Vormittag in den Flieger nach Liverpool. ♦#packmas #LFCFCB #UCL #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/mjeZLPZPdh— FC Bayern München (@FCBayern) 18 февраля 2019 г.