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Накануне матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против английского "Ливерпуля", который пройдет завтра на "Энфилд Роуд", мюнхенская "Бавария" решила обыграть обложку двенадцатого студийного альбома ливерпульского квартета The Beatles - Abbey Road, которому как раз в феврале исполняется ровно 50 лет.

Образы музыкантов со стилизованными прическами на себя примерили Роберт Левандовски, Матс Хуммельс, Томас Мюллер и Мануэль Нойер. При этом вместо The Beatles написано The Bayerns.

Отметим, "Бавария" по-немецки пишется, как Bayern.

Стоит добавить, что перед этим матчем у мерсисайдцев обозначились серьезные проблемы в центре обороны. В "живых" остался лишь один центрбек - Жоэль Матип. К заведомо пропускающим поединок Вирджилу ван Дейку (у него дисквалификация) и Джо Гомесу (перелом ноги), по всей видимости, добавился и Деян Ловрен, который пропустил предматчевую тренировку "Ливерпуля".

В свою очередь, "Бавария" к матчу с "Ливерпулем" подходит без Жерома Боатенга и Франка Рибери, которые травмированы, а дакже дисквалифицированного Томаса Мюллера. "Бавария" в своем Twitter огласила заявку команды.