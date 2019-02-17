В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
Суркис назвал бюджет и стоимость "Динамо"
Суркис назвал бюджет и стоимость "Динамо"
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
В Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей
В Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
ГлавнаяСпорт

Победитель конкурса данков Уикенда всех звезд НБА перепрыгнул Шакила О’Нила

Хамиду Диалло выиграл одну из трех номинаций.

В Шарлотт проходит Уикенд всех звезд НБА, в котором игроки соревновались, в частности, в трех конкурсных категориях.

Конкурс данков выиграл атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Хамиду Диалло, который в финале забросил мяч в кольцо, предварительно перепрыгнув через 4-кратного победителя НБА, легендарного Шакила О’Нила, чей рост составляет 216 см.

Конкурс трехочковых бросков выиграл атакующий защитник "Бруклин Нетс" Джо Харрис. Он показал третью подряд точную серию в истории соревнования, забросив 12 бросков подряд.

Также состоялся конкурс мастерства, который выиграл форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум. Для победы в финале над игроком "Атланты Хокс" Треем Янгом, 20-летнему Джейсону понадобился точный бросок с центра площадки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также