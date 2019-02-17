В Шарлотт проходит Уикенд всех звезд НБА, в котором игроки соревновались, в частности, в трех конкурсных категориях.

Конкурс данков выиграл атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Хамиду Диалло, который в финале забросил мяч в кольцо, предварительно перепрыгнув через 4-кратного победителя НБА, легендарного Шакила О’Нила, чей рост составляет 216 см.

Конкурс трехочковых бросков выиграл атакующий защитник "Бруклин Нетс" Джо Харрис. Он показал третью подряд точную серию в истории соревнования, забросив 12 бросков подряд.