Победитель конкурса данков Уикенда всех звезд НБА перепрыгнул Шакила О’Нила
Хамиду Диалло выиграл одну из трех номинаций.
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В Шарлотт проходит Уикенд всех звезд НБА, в котором игроки соревновались, в частности, в трех конкурсных категориях.
Конкурс данков выиграл атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Хамиду Диалло, который в финале забросил мяч в кольцо, предварительно перепрыгнув через 4-кратного победителя НБА, легендарного Шакила О’Нила, чей рост составляет 216 см.
Конкурс трехочковых бросков выиграл атакующий защитник "Бруклин Нетс" Джо Харрис. Он показал третью подряд точную серию в истории соревнования, забросив 12 бросков подряд.
Также состоялся конкурс мастерства, который выиграл форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум. Для победы в финале над игроком "Атланты Хокс" Треем Янгом, 20-летнему Джейсону понадобился точный бросок с центра площадки.