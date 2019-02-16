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Игрок "Баварии" забил автогол уже на 14-й секунде матча Бундеслиги

"Отличился" Леон Горецка.

Игрок "Баварии" забил автогол уже на 14-й секунде матча Бундеслиги
Арбитр встречи Бибиана Стейнхаус держала поединок под контролем
Фото: EPA/UPG

В рамках 22-го тура Бундеслиги в Аугсбурге одноименный клуб принимал чемпиона Германии - мюнхенскую "Баварию".

30 660 зрителей, пришедших на "WWK-Арена", стали свидетелями рекорда Бундеслиги – игрок гостей Леон Горецка отметился автоголом уже на 14-й секунде поединка.

Добавим, столь удачный дебют придал импульс игре аутсайдера чемпионата Германии. После пропущенного ответного гола на 17-й минуте (Кингсли Коман, 1:1), футболисты "Аугсбурга" по ходу первого тайма вновь вышли вперед 2:1. И лишь забитый Команом на 45+3 минуте второй мяч (2:2) несколько надломил Fuggerstädter.

В начале второй половины встречи Давид Алаба впервые вывел мюнхенцев вперед 2:3, и с таким счетом матч и завершился.

Столь раннее начало очередного тура Бундеслиги было вызвано предстоящим участием "Баварии" в Лиге Чемпионов. Напомним, уже в ближайший вторник подопечные Нико Ковача играют в Ливерпуле в первом матче 1/8 финала.

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