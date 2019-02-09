Лидер Бундеслиги – дортмундская "Боруссия" в рамках 21-го тура на родном "Сигнал Идуна Парк" в присутствии 81,4 тыс. человек принимала "Хоффенхайм".

До 75-й минуты матч развивался по привычному в текущем чемпионате сценарию: футболисты "Боруссии" лавиной накатывали на ворота соперника, оборонительные редуты которого трижды дали пробоину – отличились Джейдон Санчо (32-я минута), Марио Гётце (42) и Рафаэл Геррейру (67) 3:0.

А затем подопечные Люсьена Фавра попросту перестали играть.

Первый ответный мяч Исхака Бельфодиля (75) обе команды восприняли спокойно – хозяева, мол, ничего страшного не произошло; гости также не особо верили в свое возвращение в игру 3:1.

Однако уже второй свой гол (Павел Кадержабек, 83) футболисты "Хоффенхайма" восприняли куда агрессивней 3:2. Что уж говорить о дубле Бельдофиля (87) 3:3.

Благодаря осечке дортмундцев, до 5 очков сократила свое отставание от первого места мюнхенская "Бавария".

В чемпионате Германии еще ничего не решено.