В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в столице Испании прошло мадридское дерби – на "Ванда Метрополитано" "Атлетико" принимало "Реал".

Горячее противостояние двух преследователей лидера чемпионата – "Барселоны" завершился победой гостей 3:1.

Добавим, что во время матча принципиальных соперников, болельщики "матрасников" забросали своего бывшего вратаря Тибо Куртуа, ныне защищающего цвета "Реала", искуственными крысами.

Thibaut Courtois’ plaque outside the Wanda Metropolitano ahead of the Madrid derby: Atleti fans have written “rat” in graffiti, covered it with empty beer cans, toy rats... #MadridDerby #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/C30td3H56F — Ben Hayward (@bghayward) 9 февраля 2019 г.

Мусор на именной табличке Куртуа.

Напомним, что Куртуа провел за "красно-белых" два сезона, сыграв в общей сумме 154 матча. После того, как бельгиец провел сотый поединок, в честь него была установлена именная табличка, которую болельщики "Атлетико" перед дерби с "Реалом" испортили - фаны почти стерли фамилию вратаря с памятной таблички.

Фото: as.com

Добавим, что в летнее трансферное окно "Реал" купил Куртуа у "Челси".