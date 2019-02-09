Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
ГлавнаяСпорт

Во время матча "Атлетико" – "Реал" фанаты забросали голкипера гостей крысами

Болельщики "матрасников" не простили Тибо Куртуа "предательства".

Во время матча "Атлетико" – "Реал" фанаты забросали голкипера гостей крысами
Тибо Куртуа
Фото: EPA/UPG

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в столице Испании прошло мадридское дерби – на "Ванда Метрополитано" "Атлетико" принимало "Реал".

Горячее противостояние двух преследователей лидера чемпионата – "Барселоны" завершился победой гостей 3:1.

Добавим, что во время матча принципиальных соперников, болельщики "матрасников" забросали своего бывшего вратаря Тибо Куртуа, ныне защищающего цвета "Реала", искуственными крысами. 

Мусор на именной табличке Куртуа.

Напомним, что Куртуа провел за "красно-белых" два сезона, сыграв в общей сумме 154 матча. После того, как бельгиец провел сотый поединок, в честь него была установлена именная табличка, которую болельщики "Атлетико" перед дерби с "Реалом" испортили - фаны почти стерли фамилию вратаря с памятной таблички.

Фото: as.com
Добавим, что в летнее трансферное окно "Реал" купил Куртуа у "Челси".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также