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"Нант" простился с Эмилиано Салой трогательным видео

Французский клуб создал прощальное видео в память об аргентинце.

Футболисты ПСЖ на &quot;Парк-де-Пренс&quot; перед матчем чемпионата Франции с &quot;Бордо&quot;
Фото: EPA/UPG
Футболисты ПСЖ на "Парк-де-Пренс" перед матчем чемпионата Франции с "Бордо"

"Нант" подготовил специальное видео прощания со своим экс-игроком Эмилиано Салой, который погиб в авиакатастрофе над водами Ла-Манша.

Ранее "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Эмилиано Сала.

Аргентинец выступал за "канареек" с 2015 года и своей игрой завоевал авторитет у болельщиков.

Ранее сестра погибшего игрока "Кардиффа" опубликовала фото четвероногого друга, ожидающего возвращения хозяина.

Напомним, Эмилиано Сала, после заключения контракта с валлийским клубом направлялся из французского Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот 21 января пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что ему страшно за техническое состояние лайнера, который вот-вот развалится.

Позже были обнаружены обломки самолета, а 8 февраля британская полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся лайнере принадлежит Сале.

 

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