"Нант" подготовил специальное видео прощания со своим экс-игроком Эмилиано Салой, который погиб в авиакатастрофе над водами Ла-Манша.
Ранее "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Эмилиано Сала.
Аргентинец выступал за "канареек" с 2015 года и своей игрой завоевал авторитет у болельщиков.
💛#RIPSala pic.twitter.com/xj078AvVms— FC Nantes (@FCNantes) 8 февраля 2019 г.
Ранее сестра погибшего игрока "Кардиффа" опубликовала фото четвероногого друга, ожидающего возвращения хозяина.
Напомним, Эмилиано Сала, после заключения контракта с валлийским клубом направлялся из французского Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот 21 января пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что ему страшно за техническое состояние лайнера, который вот-вот развалится.
Позже были обнаружены обломки самолета, а 8 февраля британская полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся лайнере принадлежит Сале.