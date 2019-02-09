Французский клуб создал прощальное видео в память об аргентинце.

Фото: EPA/UPG Футболисты ПСЖ на "Парк-де-Пренс" перед матчем чемпионата Франции с "Бордо"

"Нант" подготовил специальное видео прощания со своим экс-игроком Эмилиано Салой, который погиб в авиакатастрофе над водами Ла-Манша.

Ранее "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Эмилиано Сала.

Аргентинец выступал за "канареек" с 2015 года и своей игрой завоевал авторитет у болельщиков.

Ранее сестра погибшего игрока "Кардиффа" опубликовала фото четвероногого друга, ожидающего возвращения хозяина.

Напомним, Эмилиано Сала, после заключения контракта с валлийским клубом направлялся из французского Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот 21 января пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что ему страшно за техническое состояние лайнера, который вот-вот развалится.

Позже были обнаружены обломки самолета, а 8 февраля британская полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся лайнере принадлежит Сале.