В Киевском метро испортили выставку Шевченко
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
ГлавнаяСпорт

Сборная Украины проиграла России в матче за "бронзу" женского ЧЕ по футзалу

Украинки уступили в серии пенальти.

Фото: futsal.com.ua

На первом в истории чемпионате Европы по футзалу среди женщин, который завершается в Португалии, в матче за третье место сборная Украины уступила по пенальти команде России.

В основное время украинки спасли практически безнадежный матч - в первом тайме наши девушки проигрывали 0:2, но сумели отыграть один мяч еще до перерыва (Снежана Воловенко), а во втором тайме точным ударом с пенальти Юлия Титова сравняла счет 2:2.

В серии 11-метровых удача улыбнулась россиянкам 3:2.

Напомним, в финальной стадии турнира принимают участие четыре команды - победительницы своих отборочных групп. В полуфинале команда Украины проиграла хозяйкам турнира – португалкам 1:5, а россиянки уступили испанкам 0:5.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также