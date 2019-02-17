Сборная Украины проиграла России в матче за "бронзу" женского ЧЕ по футзалу

Фото: futsal.com.ua

На первом в истории чемпионате Европы по футзалу среди женщин, который завершается в Португалии, в матче за третье место сборная Украины уступила по пенальти команде России.

В основное время украинки спасли практически безнадежный матч - в первом тайме наши девушки проигрывали 0:2, но сумели отыграть один мяч еще до перерыва (Снежана Воловенко), а во втором тайме точным ударом с пенальти Юлия Титова сравняла счет 2:2.

В серии 11-метровых удача улыбнулась россиянкам 3:2.

Напомним, в финальной стадии турнира принимают участие четыре команды - победительницы своих отборочных групп. В полуфинале команда Украины проиграла хозяйкам турнира – португалкам 1:5, а россиянки уступили испанкам 0:5.