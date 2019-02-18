В чемпионате Италии судьбу матча уже решают не игроки и даже не судьи, а VAR.

В Серии А разгорается грандиозный скандал с использованием VAR.

По-видимому, местные рефери решили довести использование этой системы до абсурда.

В рамках 24-го тура чемпионата Италии между СПАЛ и "Фиорентиной" (1:4) произошел курьезный случай, граничащий с трагикомизмом.

На 73-й минуте, при счете 1:1, хавбек гостей Федерико Кьеза в единоборстве с соперником упал в штрафной площади СПАЛ, но судья Лука Пайретто не увидел в действиях игрока хозяев нарушения правил и дал команду продолжить игру.

Спустя 30 секунд уже в следующей атаке футболисты СПАЛ усилиями Маттиа Валоти забили чистый гол, и арбитр этот гол засчитал. Таким образом, хозяева вышли вперед 2:1.

Но спустя некоторое время Пайретто, по-видимому, по подсказке из студии, решил повременить с розыгрышем мяча футболистами "Фиорентины" с центрального круга и посмотреть видеоповтор момента с падением Кьезы в штрафной площади СПАЛ.

Разбирательства продолжались 5 минут.

В итоге, рефери отменил гол футболистов СПАЛ и назначил в их ворота пенальти, разглядев нарушение правил на Кьезе.

Джордан Верету реализовал 11-метровый и вывел гостей вперед 1:2, которые до конца поединка еще дважды забили в ворота деморализованных хозяев.

Напомним, глава ассоциации итальянских судей получил посылку с пулями из-за недовольства VAR.