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ГлавнаяСпорт

Миллер едва не отправил на "канвас" Джошуа во время битвы взглядов

Страсти накаляются.

Джошуа (слева) и Миллер
Фото: Boxing Scene
Джошуа (слева) и Миллер

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция, посвященная титульному поединку в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, британцем Энтони Джошуа и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версиям WBA-NABA и WBO-NABO Джарреллом Миллером.

В ходе мероприятия американец попытался спровоцировать традиционную потасовку. При этом в отличие от коллег, которые делали лишь попытки провокации, Джаррелл перешел непосредственно к действию.

Когда чемпион приблизился к претенденту вплотную, чтобы провести битву взглядов, Миллер довольно агрессивно оттолкнул его.

Габаритный британец отлетел на несколько метров, после чего в инцидент подключились секьюрити и битва перешла в привычные словесные перепалки.

Напомним, поединок Джошуа - Миллер пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Добавим, что гонорар Миллера за этот бой составит 6,5 млн долл., утверждает BoxingScene.com.

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