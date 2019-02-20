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"Ливерпуль" и "Бавария" выдали неожиданный результат в Лиге Чемпионов (обновлено)

Нулевую ничью мало кто мог спрогнозировать.

"Ливерпуль" и "Бавария" выдали неожиданный результат в Лиге Чемпионов (обновлено)
Футболисты "Баварии" перед своими фанами
Фото: EPA/UPG

В рамках первого матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал мюнхенскую "Баварию".

Матч завершился безголевой ничьей.

В дебюте поединка хозяева откровенно удивили, и не только мюнхенцев. "Красные" начали очень осторожно, даже где-то боязливо, а голкипер Алисcон даже нервно. В первые 10 минут мяч был под контролем у гостей.

Парадоксально, но по такой игре первый опасный момент создали хозяева. Пара центрбеков "Баварии" не уследила за Мо Салахом – выручил Мануэль Нойер.

И тут же последовал ответ от гостей – опасный кросс от Гингсли Комана Жоэль Матип едва не воплотил в автогол.

После взрыва активности вновь последовали 10 минут относительного штиля. Команды словно аккумулировали энергию на заключительные четверть часа игрового времени.

И последовал каскад опасных моментов, в основном у ворот Нойера. Дважды Садио Мане и Матип могли открывать счет в матче.

"Бавария" ответила тремя подряд опасными угловыми ударами. Но концовка первого тайма была явно за подопечными Юргена Клоппа.

В отличие от первого тайма вторая 45-минутка началась активно. Последовал момент от Салаха, Серж Гнабри ответил опасным ударом из дали.

Однако постепенно футболисты "Баварии" успокоили игру, и, тем самым, снивелировали преимущество "Ливерпуля" в скорости, не дав хозяевам разгонять свои атаки еще в зародыше.

А концовка поединка выдалась и вовсе пресной.

Итог двухраундовой дуэли решится через 3 недели в столице Баварии.

Обновление. 

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