В повторении рекорда поучаствовали "Ливерпуль" с "Баварией" и "Лион" с "Барсой".

Накануне в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов были сыграны два матча: "Ливерпуль" - "Бавария" и "Лион" - "Барселона".

Оба поединка завершились со счетом 0:0. Таким образом, оба матча игрового дня в рамках 1/8 финала во второй раз в истории турнира завершились безрезультативной ничьей.

В первый раз подобное случилось в 2016-м году. Тогда со счетом 0:0 завершились матчи "Атлетико" - ПСВ и "Манчестер Сити" - "Динамо" (Киев).

Добавим, что ответные матчи команд приходятся на 13-е число марта.

Для двух команд это число действительно окажется несчастливым.

Напомним, перед матчем на "Энфилд Роуд" "Бавария" посягнула на одну из главных святынь Ливерпуля.

Стоит добавить, что один из лидеров атак "Барсы" Луис Суарес не смог забить в 16-м подряд выездном поединке Лиги Чемпионов. "Засуха" чилийца длится 20 октября 2015 года.