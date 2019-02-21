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ГлавнаяСпорт

"Кардифф" нашел лазейку, чтобы не платить "Нанту" 15 млн фунтов за погибшего Сала

Юристы валлийского клуба отыскали легальную причину, чтобы не платить за трансфер погибшего игрока.

"Кардифф" нашел лазейку, чтобы не платить "Нанту" 15 млн фунтов за погибшего Сала
Похороны Эмилиано Сала в Аргентине
Фото: EPA/UPG

Спустя 4 дня после похорон экс-игрока "Кардифф Сити" Эмилиано Салы спор между валлийским клубом и французским "Нантом" разгорается с новой силой.

Юристы клуба Английской Премьер-Лиги отыскали лазейку в законодательстве, чтобы не выплачивать "Нанту" 15 млн фунтов трансферной стоимости игрока.

Контракт Салы, который погиб в результате падения самолета над Ла-Маншем, может считаться недействительным, сообщает The Telegraph. Даже несмотря на то, что на момент крушения самолета сделка между "Кардиффом" и "Нантом" была официально заключена.

Дело в том, что, по какой-то причине, контракт, подписанный аргентинцем, не был признан АПЛ, после чего его вернули в клуб обратно для исправлений. Тем самым, контракт не успели зарегистрировать до гибели самого Салы, уточняет издание.

Отметим, в ближайшие несколько дней истекает срок первого транша. Однако еще раньше в валлийском клубе заморозили выплаты по этой сделке, поскольку намеревались выяснить, что произошло с Салой и причины его смерти.

Добавим, что официальных комментариев от представителей "Кардиффа" и АПЛ пока не последовало.

Ранее в "Нанте" угрожали валлийскому клубу судебным иском, если первый платеж по трансферу Салы не поступит в четко оговоренный срок.

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