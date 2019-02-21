"Кардифф" нашел лазейку, чтобы не платить "Нанту" 15 млн фунтов за погибшего Сала

Юристы валлийского клуба отыскали легальную причину, чтобы не платить за трансфер погибшего игрока.

Спустя 4 дня после похорон экс-игрока "Кардифф Сити" Эмилиано Салы спор между валлийским клубом и французским "Нантом" разгорается с новой силой.

Юристы клуба Английской Премьер-Лиги отыскали лазейку в законодательстве, чтобы не выплачивать "Нанту" 15 млн фунтов трансферной стоимости игрока.

Контракт Салы, который погиб в результате падения самолета над Ла-Маншем, может считаться недействительным, сообщает The Telegraph. Даже несмотря на то, что на момент крушения самолета сделка между "Кардиффом" и "Нантом" была официально заключена.

Дело в том, что, по какой-то причине, контракт, подписанный аргентинцем, не был признан АПЛ, после чего его вернули в клуб обратно для исправлений. Тем самым, контракт не успели зарегистрировать до гибели самого Салы, уточняет издание.

Отметим, в ближайшие несколько дней истекает срок первого транша. Однако еще раньше в валлийском клубе заморозили выплаты по этой сделке, поскольку намеревались выяснить, что произошло с Салой и причины его смерти.

Добавим, что официальных комментариев от представителей "Кардиффа" и АПЛ пока не последовало.

Ранее в "Нанте" угрожали валлийскому клубу судебным иском, если первый платеж по трансферу Салы не поступит в четко оговоренный срок.