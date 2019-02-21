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Норвежский "летающий" лыжник после прыжка вылетел за пределы трамплина

Томас Осен Маркенг после прыжка не сумел погасить скорость.

Норвежский "летающий" лыжник после прыжка вылетел за пределы трамплина
Томас Маркенг
Фото: FIS

Накануне на чемпионате мира-2019 по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде прошли первые тренировки прыгунов на большом трамплине.

Во время тренировки с дебютантом чемпионатов, норвежцем Томасом Осеном Маркенгом, случился неприятный инцидент: чемпион мира среди юниоров после своего приземления не успел затормозить на контруклоне и его выбросило за пределы трамплина.

Томас довольно сильно влетел спиной в заградительный забор и лишь по счастливой случайности норвежец не получил серьезных травм.

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