Накануне на чемпионате мира-2019 по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде прошли первые тренировки прыгунов на большом трамплине.

Во время тренировки с дебютантом чемпионатов, норвежцем Томасом Осеном Маркенгом, случился неприятный инцидент: чемпион мира среди юниоров после своего приземления не успел затормозить на контруклоне и его выбросило за пределы трамплина.

Томас довольно сильно влетел спиной в заградительный забор и лишь по счастливой случайности норвежец не получил серьезных травм.