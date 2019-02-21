Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо попали в контактную борьбу на трассе.

Российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов повздорил с трехкратным олимпийским чемпионом-2018 в Пхёнчхане, норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинального спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в астрийском Зефельде.

Причиной конфликта стал инцидент, произошедший во время гонки: Клебо в контактной борьбе на одном из поворотов подрезал Устюгова.

Россиянин после финиша резко подкатил к Клебо, после обмена репликами толкнул его и фамильярно похлопал более молодого норвежца по щекам.

Добавим, по итогам полуфинала россиянин занял 5-е место и не вышел в финал. А Клебо в финале завоевал золотую медаль мундиаля.