Накануне в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" на своем поле уверенно разобрался с одним из фаворитов нынешнего турнира – туринским "Ювентусом" 2:0.
Прогнозируемо, после матча настроение футболистов "Старой синьоры" было неважное.
Однако Криштиану Роналду нашел в себе силы потролить местных фанов. Проходя в коридоре прессы, португалец наглядно показал местным болельщикам сколько у него побед в Лиге Чемпионов, а также напомнил, что у "матрасиков" - их ноль, сообщает Marca.
Напомним, на групповом этапе нынешней Лиги Чемпионов тогда еще наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в подобном ключе ответил на оскорбления фанов "Ювентуса", показав им три пальца, что означало требл, завоеванный миланским "Интером" под руководством Моуриньо в сезоне-2009/10.
Uoooo Juve fans singing “Mourinho shit man” and “Mourinho son of a bitch”, Mourinho replying raising the hand and making the ‘3’ gesture in representation of the Treble he did with Inter and Juventus missed twice pic.twitter.com/Maf5wS0zjn— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 23 октября 2018 г.