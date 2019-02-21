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Роналду в стиле Моуриньо ответил болельщикам "Атлетико"

Криштиану напомнил. что он выиграл 5 титулов победителя Лиги Чемпионов.

Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG
Криштиану Роналду

Накануне в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" на своем поле уверенно разобрался с одним из фаворитов нынешнего турнира – туринским "Ювентусом" 2:0.

Прогнозируемо, после матча настроение футболистов "Старой синьоры" было неважное.

Однако Криштиану Роналду нашел в себе силы потролить местных фанов. Проходя в коридоре прессы, португалец наглядно показал местным болельщикам сколько у него побед в Лиге Чемпионов, а также напомнил, что у "матрасиков" - их ноль, сообщает Marca.

Криштиану Роналду
Фото: Скриншот
Криштиану Роналду
Добавим, что Роналду напоминал о своих трофеях еще во время игры. А после поединка решил закрепить "учебу" местных фанов.

Напомним, на групповом этапе нынешней Лиги Чемпионов тогда еще наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в подобном ключе ответил на оскорбления фанов "Ювентуса", показав им три пальца, что означало требл, завоеванный миланским "Интером" под руководством Моуриньо в сезоне-2009/10.

 

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