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"Динамо" поддержало реноме украинского клубного футбола, обыграв "Олимпиакос" в Лиге Европы (обновлено)

"Динамо" - в 1/8 финала.

"Динамо" поддержало реноме украинского клубного футбола, обыграв "Олимпиакос" в Лиге Европы (обновлено)
Фран Соль после забитого гола
Фото: EPA/UPG

На НСК "Олимпийский" прошел ответный матч стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Киевские динамовцы в тяжелом поединке одержали минимальную победу над греческим "Олимпиакосом" 1:0. 

Тактику обеих команд предопределил результат первого матча в Пирее (2:2). 

В начале поединка более активными выглядели гости, которым нужно было обязательно забивать и, желательно, не единожды. 

Киевляне предпочли сыграть в привычную игру на контратаках.

К середине тайма запал, а вместе с ним и силы футболистов "Олимпиакоса" значительно поубавились, что позволило хозяевам перейти к более активной игре впереди.

В практически равной борьбе всё решил момент с кроссом в штрафную Виталия Миколенко и игра на опережение Франа Соля 1:0.

Под занавес тайма испанец мог сделать дубль, но не использовал 100-процентный голевой момент.

Второй тайм также прошел в контактной, плотной и изматывающей борьбе. Однако в отличие от первого тайма на авансцену "Олимпийского" всё чаще стал выходить голкипер "Динамо" Денис Бойко.

Именно благодаря умелой игре Дениса динамовцы сумели удержать победный счет и выйти в 1/8 финала.

Обновление. 

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