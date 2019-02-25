В календарном матче испанской Ла Лиги "Реал" встречался в Валенсии с "Леванте".

Встреча завершилась тяжелой победой мадридцев 2:1. Оба мяча гости провели с пенальти.

При этом назначение второго 11-метрового вызвало как минимум недоумение.

После подачи "Реалом" углового удара, в штрафной площади "Леванте" картинно рухнул Каземиро.

Пенальти четко реализовал Гарет Бэйл, установив окончательный результат в матче. Но валлиец не стал праздновать свой гол в ворота "Леванте". К нему подбежал один из авторитетов команды - Лукас Васкес, желая вместе отпраздновать гол, но Бэйл жестко отмахнулся от него и спокойно побежал дальше.

Gareth Bale angrily snubbed Lucas Vazquez after scoring from the spot against Levante.



pic.twitter.com/MGphmmIF7w — Busy Buddies 🇳🇬™ (@thebusybuddies) 25 февраля 2019 г.

Отметим, что Гарет недоволен своим нынешним положением в "Реале", поскольку всё чаще остается на скамейке запасных. На его позиции вингера наставник команды Сантьяго Соллари предпочитает выпускать Винисиуса Жуниора или того же Лукаса Васкеса.

Напомним, именно Васкес после финала Клубного чемпионата мира прямо на поле назвал Луку Модрича "хорватским де…мом".

Добавим, что земляки "Реала" - клуб "Атлетико" не смог воздержаться от комментариев скандального пенальти в матче "Леванте" - "Реал", реализованного Бэйлом. В официальном Twitter "матрасников" появился саркастичный комментарий по поводу этого эпизода.

📽 La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? 🎭 — Atlético de Madrid (@Atleti) 24 февраля 2019 г.

"Хорошее начало для ночи Оскаров. Какой фильм выбираете вы?" - написали в соцсети как раз перед ночью вручения премии Оскар.