На спортивной базе ФК "Арсенал-Киев" в Счастливом (Киевская область) сожгли машину прямо на футбольном поле, сообщает sportarena.com. Автомобиль с иностранными номерами сгорел дотла, отмечает издание.
Уже есть какие-то определенные моменты, но я не могу их разглашать, потому что идут следственные действия", - отметил футбольный функционер.
При этом Москаленко конкретных обвинений не выдвигает, но намекает на причастность к произошедшему бизнесмена Анатолия Юркевича.
"Гостиница, которая раньше принадлежала Юркевичу, сейчас в ипотечном договоре, эта гостиница принадлежит Сбербанку. Сбербанк отдал нам ее в аренду. И Юркевич начинает делать какие-то грязные движения", - подытожил генеральный директор столичного клуба.
"Я точно не имею к этому никакого отношения. Но, знаю о том, что господин Москаленко — как лично, так и его футбольный клуб - должны деньги многим. У него есть много врагов. Кто из врагов это сделал, сказать не могу", - заявил бизнесмен.
На данный момент на стадионе в Счастливом выступают молодежные и юношеские команды донецкого "Шахтера". Перед этим эта арена была домашней для футбольных клубов "Княжа" и "Арсенал-Киев", который в текущем сезоне выступает на стадионе "Динамо" им.Лобановского
Ранее "Арсенал-Киев" обвинили в рейдерском захвате, но в клубе все отрицают.