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Гвардиола догнал Моуриньо по числу завоеванных трофеев в качестве тренера

Хосеп завоевал свой юбилейный трофей в качестве главного тренера.

Гвардиола догнал Моуриньо по числу завоеванных трофеев в качестве тренера
Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/UPG

Накануне "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в финале Кубка Английской лиги (0:0, по пенальти 4:3). Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы этот трофей стал четвертым, завоеванным для клуба с "Этихад".

Кроме того, победа на "Уэмбли" принесла 48-летнему каталонцу 25-й трофей за тренерскую карьеру – помимо наград с "МанСити", Гвардиола завоевал еще 14 с "Барселоной" и 7 с "Баварией".

Таким образом, Хосеп сравнялся по этому показателю с экс-тренером "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реала", "Интера" и "Порту" Жозе Моуриньо, который выиграл также 25 трофеев.

Однако до абсолютного лидера – бывшего босса "МанЮнайтед" и "Абердина" Алекса Фергюсона, у которого 49 трофеев, им еще далековато.

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