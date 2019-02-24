Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
В Минкульте прокомментировали намерения УГКЦ провести литургию в Софийском соборе (обновлено)
В Минкульте прокомментировали намерения УГКЦ провести литургию в Софийском соборе (обновлено)
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Месси выдал шикарную игру, банальный хет-трик и редчайший гол с правой в матче против "Севильи"
Месси выдал шикарную игру, банальный хет-трик и редчайший гол с правой в матче против "Севильи"
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
В Карпатах погибли двое туристов
В Карпатах погибли двое туристов
На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма (обновлено)
На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма (обновлено)
Микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области (обновлено)
Микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области (обновлено)
ГлавнаяСпорт

В Английской Премьер-Лиге уволили очередного главного тренера

Клод Пюэль покинул "Лестер".

В Английской Премьер-Лиге уволили очередного главного тренера
Клод Пюэль
Фото: EPA/UPG

Чемпион Английской Премьер-Лиги сезона 2015/16 – клуб "Лестер Сити" объявил о расставании с главным тренером Клодом Пюэлем, сообщается на официальном сайте клуба.

Причиной такого решения руководства клуба с "Кинг Пауэр Стэдиума" стали неубедительные выступления "Лестера" в последних семи матчах, в которых "лисы" потерпели 6 поражений и один матч (с "Ливерпулем") свели вничью.

Добавим, что в рамках последнего, 27-го тура АПЛ "Лестер" уступил "Кристал Пэлас" 1:4.

Вместе с французским специалистом "Лестер" покинул и его ассистент - Джеки Бонневай.

Команду к следующему матчу будут готовить Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер. Руководство клуба занято поисками нового главного тренера.

Клод Пюэль возглавлял "Лестер" с октября 2017 года, подписав с "лисами" трехлетний контракт. В нынешнем сезоне "Лестер" идет на 12-м месте, набрав в 27 турах 32 очка.

Отметим, "Лестер" – пятый клуб в Английской Премьер-Лиге, который с начала сезона уволил главного тренера. До этого новых наставников получили "Саутгемптон", "Фулхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилд".

В прошлом сезоне в клубах АПЛ было уволено 9 наставников.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также