В Английской Премьер-Лиге уволили очередного главного тренера

Чемпион Английской Премьер-Лиги сезона 2015/16 – клуб "Лестер Сити" объявил о расставании с главным тренером Клодом Пюэлем, сообщается на официальном сайте клуба.

Причиной такого решения руководства клуба с "Кинг Пауэр Стэдиума" стали неубедительные выступления "Лестера" в последних семи матчах, в которых "лисы" потерпели 6 поражений и один матч (с "Ливерпулем") свели вничью.

Добавим, что в рамках последнего, 27-го тура АПЛ "Лестер" уступил "Кристал Пэлас" 1:4.

Вместе с французским специалистом "Лестер" покинул и его ассистент - Джеки Бонневай.

Команду к следующему матчу будут готовить Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер. Руководство клуба занято поисками нового главного тренера.

Клод Пюэль возглавлял "Лестер" с октября 2017 года, подписав с "лисами" трехлетний контракт. В нынешнем сезоне "Лестер" идет на 12-м месте, набрав в 27 турах 32 очка.

Отметим, "Лестер" – пятый клуб в Английской Премьер-Лиге, который с начала сезона уволил главного тренера. До этого новых наставников получили "Саутгемптон", "Фулхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилд".

В прошлом сезоне в клубах АПЛ было уволено 9 наставников.