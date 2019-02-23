Новичок "Милана" вновь забил и повторил рекорд клуба 20-летней давности

В рамках 25-го тура чемпионата Италии "Милан" на "Сан-Сиро" принимал одного из аутсайдеров Серии А – клуб "Эмполи".

Хозяева, одержав прогнозируемую победу с крупным счетом 3:0, в борьбе за третье место вплотную приблизились к своим землякам из "Интера" – команды разделяет всего одно очко, при игре в запасе у Nerazzurri.

Отметим, что счет в матче на 49-й минуте открыл зимний новичок Rossoneri Кшиштоф Пёнтек.

Добавим, что поляк отличился в каждом из своих первых четырех матчей за "Милан" в Серии А. Он стал первым игроком клуба за 20 с лишним лет, которому удалось сделать подобное. В сентябре–октябре 1998 года немецкий нападающий Оливер Бирхофф также забил минимум по одному голу во всех четырех стартовых играх за "Милан" в чемпионате Италии.

При этом гол в ворота "Эмполи" стал для Пёнтека седьмым в шести матчах за "Милан" во всех турнирах.

Кшиштоф вплотную приблизился к нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду в гонке бомбардиров Серии А: у португальца 19 голов, у поляка - 18.