Фото: EPA/UPG Фаны "Зенита"

Накануне санкт-петербургский "Зенит" в рамках 1/16 финала Лиги Европы на "Газпром Арене" обыграл турецкий "Фенербахче" 3:1, что позволило подопечным Сергея Семака выйти в следующий раунд турнира (первый матч завершился поражением "Зенита" 0:1).

Стоит отметить, что победный импульс игроки "Зенита" получили еще до матча от своих болельщиков, которые эффектно проводили команду на стадион.

Из автобуса команды это выглядело, как огненная дорога.

Видео в своем Инстаграм разместил главный тренер Семак.

🙏 Реакция на огненный перфоманс фанатов "Зенита" перед матчем с "Фенербахче" 🔥🔥 pic.twitter.com/KFTenKcROZ — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 21 февраля 2019 г.

Добавим, украинец Ярослав Ракицкий отыграл весь матч.