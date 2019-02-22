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Фаны "Зенита" перед матчем Лиги Европы устроили команде огненный перформанс

"Зенит" добился нужного результата.

Фаны &quot;Зенита&quot;
Фото: EPA/UPG
Фаны "Зенита"

Накануне санкт-петербургский "Зенит" в рамках 1/16 финала Лиги Европы на "Газпром Арене" обыграл турецкий "Фенербахче" 3:1, что позволило подопечным Сергея Семака выйти в следующий раунд турнира (первый матч завершился поражением "Зенита" 0:1).

Стоит отметить, что победный импульс игроки "Зенита" получили еще до матча от своих болельщиков, которые эффектно проводили команду на стадион.

Из автобуса команды это выглядело, как огненная дорога.

Видео в своем Инстаграм разместил главный тренер Семак.

Добавим, украинец Ярослав Ракицкий отыграл весь матч.

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