Фото: realmadrid.com
"Реал"
Традиционно 15-й год подряд, официальный технический спонсор мадридского "Реала" – немецкий концерн Audi выдало игрокам "Королевского клуба" по автомобилю, сообщает официальный сайт клуба.
Каждый футболист основного состава, а также главный тренер Сантьяго Соллари могли выбрать по своему предпочтению любое служебное авто.
Самым популярным выбором стала модель Audi Q8, который выбрали 12 игроков и наставник, стоимостью 88 тыс. евро.
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
Фото: .realmadrid.com
И лишь капитан команды Серхио Рамос
не постеснялся и взял себе "на память" одно из самых дорогих авто в линейке Audi. Защитник будет ездить на Audi A8 50 TDI, стоимостью более 100 тыс. евро, который считается лучшим автомобилем в своем классе.
Фото: realmadrid.com
Серхио Рамос