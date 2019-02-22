Компания Audi обязывает игроков "Реала" ездить исключительно на произведениях их автопрома.

Фото: realmadrid.com "Реал"

Традиционно 15-й год подряд, официальный технический спонсор мадридского "Реала" – немецкий концерн Audi выдало игрокам "Королевского клуба" по автомобилю, сообщает официальный сайт клуба.

Каждый футболист основного состава, а также главный тренер Сантьяго Соллари могли выбрать по своему предпочтению любое служебное авто.

Самым популярным выбором стала модель Audi Q8, который выбрали 12 игроков и наставник, стоимостью 88 тыс. евро.

Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com Фото: .realmadrid.com

И лишь капитан команды Серхио Рамос не постеснялся и взял себе "на память" одно из самых дорогих авто в линейке Audi. Защитник будет ездить на Audi A8 50 TDI, стоимостью более 100 тыс. евро, который считается лучшим автомобилем в своем классе.