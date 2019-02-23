"Динамо" объявило дату начала продажи и стоимость билетов на домашний матч с "Челси"

Фото: ФК "Динамо"

На игру доступны билеты стоимостью от 50 до 1000 грн.

Фото: ФК "Динамо"

В понедельник, 25-го февраля, в 14:00 билеты на матч "Динамо" - "Челси" поступят в продажу в кассы.

Продажа билетов будет осуществляться в кассах на Троицкой площади (возле станции метро "Олимпийская"), а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Режим работы касс: в будние дни - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в день матча - с 10:00 до окончания первого тайма.

Игра "Динамо" - "Челси" состоится в четверг, 14-го марта, на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 19:55 по Киеву.

Первый матч между этими двумя командами состоится в Лондоне 7 марта. Начало - 22:00 по Киеву.