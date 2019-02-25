В борьбе за мяч Поль Погба (справа) и Джеймс Милнер

В матче 27-го тура Английской Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" состоялось Северо-западное дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Самое статусное дерби Англии завершилось гроссмейстерской ничьей 0:0.

В первом тайме доминировали гости, которые создали первый голевой момент уже на 30-й секунде. Небрежные действия Эшли Янга привели к назначению опасного свободного удара в ворота МЮ из приделов штрафной площади хозяев. В том эпизоде "красные" простили"красных дьяволов". Как и несколькими минутами позже, когда Мохамед Салах с еще более выгодного штрафного запустил мяч в облака.

Однако, самый опасный момент в первой половине встречи имел хавбек МЮ Джесси Лингард, выскочивший на рандеву с голкипером гостей Алиссоном. Дуэль выиграл страж ворот.

На характере поединка во второй 45-минутке отразился эпизод, случившийся еще по ходу первого тайма. Редкий случай, когда до перерыва команда сделала три вынужденные замены. Такой несчастный случай произошел с "МанЮнайтед".

Второй тайм подопечные Уле Гуннара Сольскьяера осознанно провели вторым номером.

"Ливерпуль" был более настойчив, однако кроме давления на ворота Девида Де Хеа по-настоящему голевых моментов не создал.

В итоге, 204-е Северо-западное дерби завершилось безрезультативно.

Обновление.