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Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Австралии

Украинский гимнаст набрал 14,949 балла.

Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке
Фото: gymnasticsworldcup.com.au
Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Мельбурне. Результаты опубликованы на сайте соревнований.

Украинец показал лучший результат в опорном прыжке, набрав 14,949 балла. На втором месте выступление завершил Лори Фраска из Франции, записав в свой актив 14,900 пункта. Бронзу соревнований добыл британец Доминик Каннингем, показавший результат 14,749 балла.

Напомним, в 2016 году Игорь Радивилов выполнил свой сложнейший коронный прыжок на Олимпиаде в Рио. Таким образом, этот элемент в спортивной гимнастике занесли в международные правила и официально присвоили ему название The Radivilov.

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