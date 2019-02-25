Перед началом поединка, во время показа составов и тактического построения игроков, официальная ТВ-компания, предоставляющая картинку и графику для АПЛ, допустила серьезную ошибку: во время представления футболистов "Ливерпуля" на месте Мохамеда Салаха, играющего за "красных" под №11, почему-то оказался футболист хозяев Поль Погба, вообще-то играющий под шестым номером.
Английские телевизионщики допустили жуткий ляп в матче "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"
Поль Погба стал на миг игроком "красных".