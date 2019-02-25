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Английские телевизионщики допустили жуткий ляп в матче "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

Поль Погба стал на миг игроком "красных".

Поль Погба в единоборстве с Джеймсом Милнером
Фото: EPA/UPG
Поль Погба в единоборстве с Джеймсом Милнером
В рамках 27-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" расписал гроссмейстерскую ничью с "Ливерпулем" (0:0).

Перед началом поединка, во время показа составов и тактического построения игроков, официальная ТВ-компания, предоставляющая картинку и графику для АПЛ, допустила серьезную ошибку: во время представления футболистов "Ливерпуля" на месте Мохамеда Салаха, играющего за "красных" под №11, почему-то оказался футболист хозяев Поль Погба, вообще-то играющий под шестым номером.

Фото: Скриншот
Отметим, что в матче на "Олд Траффорд" уже в первом тайме было совершено 4 вынужденные замены – три у хозяев и одна – у гостей.

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