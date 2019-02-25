В финале Кубка Английской лиги, который прошел накануне на "Уэмбли", "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в серии пенальти 4:3 (основное время закончилось безрезультатно).
Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко был признан лучшим игроком финала - известный аналитический портал WhoScore поставил Зинченко оценку 8,34. Добавим, лучшим у "пенсионеров" был капитан команды Сезар Аспиликуэта - 8,25.
Последним в очереди стоял украинец. Однако его коллега по амплуа – Эмерик Ляпорт, несомненно помня, как Зинченко роняет кубки на высоте, благоразумно оставил его у себя и отдал Александру трофей уже на футбольном поле.
❌🏆 - No trophy lift for Zinchenko! 😂— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.
Savage from @Laporte! 👀 pic.twitter.com/J9I5G8ifLE