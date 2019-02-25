В финале Кубка Английской лиги, который прошел накануне на "Уэмбли", "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в серии пенальти 4:3 (основное время закончилось безрезультатно).

Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко был признан лучшим игроком финала - известный аналитический портал WhoScore поставил Зинченко оценку 8,34. Добавим, лучшим у "пенсионеров" был капитан команды Сезар Аспиликуэта - 8,25.

Забавный эпизод случился на официальной церемонии награждения. Когда капитану команды Венсану Компани вручили кубок, он, по традиции передал трофей своим соратникам по победе. Игроки, под восторженные крики фанов, поднимали завоеванный трофей над головой.

Последним в очереди стоял украинец. Однако его коллега по амплуа – Эмерик Ляпорт, несомненно помня, как Зинченко роняет кубки на высоте, благоразумно оставил его у себя и отдал Александру трофей уже на футбольном поле.

Фото: EPA/UPG Александр Зинченко

Напомним, год назад во время чемпионского парада Зинченко уронил кубок АПЛ со второго этажа автобуса.