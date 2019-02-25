Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска
Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
ГлавнаяСпорт

Лучшему игроку матча финала Кубка Английской лиги не доверили поднять кубок над головой

Александр Зинченко был проигнорирован своими партнерами.

В финале Кубка Английской лиги, который прошел накануне на "Уэмбли", "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в серии пенальти 4:3 (основное время закончилось безрезультатно).

Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко был признан лучшим игроком финала - известный аналитический портал WhoScore поставил Зинченко оценку 8,34. Добавим, лучшим у "пенсионеров" был капитан команды Сезар Аспиликуэта - 8,25.

 

Забавный эпизод случился на официальной церемонии награждения. Когда капитану команды Венсану Компани вручили кубок, он, по традиции передал трофей своим соратникам по победе. Игроки, под восторженные крики фанов, поднимали завоеванный трофей над головой.

Последним в очереди стоял украинец. Однако его коллега по амплуа – Эмерик Ляпорт, несомненно помня, как Зинченко роняет кубки на высоте, благоразумно оставил его у себя и отдал Александру трофей уже на футбольном поле.

 

Александр Зинченко
Фото: EPA/UPG
Александр Зинченко
Напомним, год назад во время чемпионского парада Зинченко уронил кубок АПЛ со второго этажа автобуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также