Сольскьяер установил рекорд Английской Премьер-Лиги

Норвежец набрал больше всех очков в первых 10 матчах в Лиге.

Накануне в рамках очередного тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" на домашнем "Олд Траффорд" сыграл в безрезультативную ничью с "Ливерпулем".

Это был 10-й матч "красных дьяволов" в АПЛ под руководством Уле Гуннара Сольскьяера. В этих поединках команда одержала 8 побед и свела вничью 2-е встречи.

Таким образом, "Юнайтед" набрал 26 очков из 30 возможных. Норвежский специалист стал первым тренером, который в свои первые 10 матчей с командой набрал 26 очков., что является новым рекордом АПЛ.

Сольскьяер превзошел достижение Гуса Хиддинка, который в своих первых 10 играх у руля "Челси" набрал 25 очков.

Напомним, Сольскьяер возглавил манкунианцев в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуриньо.

Добавим, что Уле Гуннар был признан лучшим тренером АПЛ в январе.