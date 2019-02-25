Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
ГлавнаяСпорт

Сольскьяер установил рекорд Английской Премьер-Лиги

Норвежец набрал больше всех очков в первых 10 матчах в Лиге.

Сольскьяер установил рекорд Английской Премьер-Лиги
Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках очередного тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" на домашнем "Олд Траффорд" сыграл в безрезультативную ничью с "Ливерпулем".

Это был 10-й матч "красных дьяволов" в АПЛ под руководством Уле Гуннара Сольскьяера. В этих поединках команда одержала 8 побед и свела вничью 2-е встречи.

Таким образом, "Юнайтед" набрал 26 очков из 30 возможных. Норвежский специалист стал первым тренером, который в свои первые 10 матчей с командой набрал 26 очков., что является новым рекордом АПЛ. 

Сольскьяер превзошел достижение Гуса Хиддинка, который в своих первых 10 играх у руля "Челси" набрал 25 очков.

Напомним, Сольскьяер возглавил манкунианцев в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуриньо.

Добавим, что Уле Гуннар был признан лучшим тренером АПЛ в январе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также