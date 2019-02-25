Накануне на "Артемио Франки" во Флоренции местная "Фиорентина" в матче Серии А принимала миланский "Интер".

Поединок завершился сверхрезультативной ничьей 3:3.

Счет был открыт уже на 17-й секунде – автоголом "отличился" защитник гостей Стефан де Врей 1:0.

Но еще до перерыва подопечные Лучано Спаллетти вышли вперед благодаря точным ударам экс-игрока "фиалок" Матиаса Весино и Маттео Политано 1:2.

Во втором тайме, после того, как Иван Перишич с пенальти забил третий мяч (1:3), казалось, что миланцы увезут с Флоренции три очка.

Однако сперва вышедший на замену Луис Муриэль сократил отставание "Фиорентины" в счете (74-я минута) 2:3.

А на шестой компенсированной минуте арбитр Розарио Абиссо из Палермо назначил неоднозначный пенальти в ворота "Интера".

5-минутные разбирательства с участием VAR не убедили Розарио отменить назначение 11-метрового, и на 101-й минуте Жордан Верету установил окончательный счет в матче 3:3.