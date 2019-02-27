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В "Челси" произошел раскол из-за действий голкипера в финале Кубка Лиги

Кепа Аррисабалага является источником раздора в команде.

В "Челси" произошел раскол из-за действий голкипера в финале Кубка Лиги
Аррисабалага и Луис
Фото: EPA/UPG

После конфликта голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги и главного тренера "Маурицио Сарри", произошедшего во время финала Кубка Английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, по пенальти 3:4), футболисты "Челси" разделились на два лагеря, ссообщает The Times.

Испанская диаспора в команде – а это и капитан Сезар Аспиликуэта, а также Педро Родригес и Маркос Алонсо выразили солидарность Кепе.

На стороне Сарри оказались Давид Луис, Жоржиньо, Гонсало Игуаин и, конечно же, второй вратарь Вилли Кабальеро, который так и не сыграл в финале.

Напомним, за несколько минут до окончания дополнительного времени тренерский штаб "Челси" решил заменить вратаря Аррисабалагу на Кабальеро, который перешел в "Челси" именно из "Сити", и был знаком с манерой игроков соперника пробивать пенальти. Однако неожиданно Кепа отказался уходить с поля. После нескольких минут, потраченных на споры, вратарь остался на своем месте и позже проиграл серию пенальти, отразив лишь один удар.

Ранее стало известно, что испанский вратарь, который получает 190 тыс. фунтов в неделю, будет оштрафован на эту сумму за отказ уходить на замену.

Напомним, Арисабалага перешел в "Челси" прошлым летом из "Атлетика" Бильбао за 71,6 млн фунтов.

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