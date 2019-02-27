После конфликта голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги и главного тренера "Маурицио Сарри", произошедшего во время финала Кубка Английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, по пенальти 3:4), футболисты "Челси" разделились на два лагеря, ссообщает The Times.

Испанская диаспора в команде – а это и капитан Сезар Аспиликуэта, а также Педро Родригес и Маркос Алонсо выразили солидарность Кепе.

На стороне Сарри оказались Давид Луис, Жоржиньо, Гонсало Игуаин и, конечно же, второй вратарь Вилли Кабальеро, который так и не сыграл в финале.

Напомним, за несколько минут до окончания дополнительного времени тренерский штаб "Челси" решил заменить вратаря Аррисабалагу на Кабальеро, который перешел в "Челси" именно из "Сити", и был знаком с манерой игроков соперника пробивать пенальти. Однако неожиданно Кепа отказался уходить с поля. После нескольких минут, потраченных на споры, вратарь остался на своем месте и позже проиграл серию пенальти, отразив лишь один удар.

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

Ранее стало известно, что испанский вратарь, который получает 190 тыс. фунтов в неделю, будет оштрафован на эту сумму за отказ уходить на замену.

Напомним, Арисабалага перешел в "Челси" прошлым летом из "Атлетика" Бильбао за 71,6 млн фунтов.