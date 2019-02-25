Защитник и капитан "Блэкберна" Чарльз Малгрю в текущем сезоне Чемпионшипа (вторая по значимости, после АПЛ, футбольная лига Англии) демонстрирует мастерство исполнения угловых ударов. Накануне, в рамках 34-го тура "Блэкберн" играл на выезде с "Бирмингем Сити". Матч завершился результативной ничьей 2:2.

На счету Малгрю один мяч, который он забил привычным ударом с углового.

WHAT?!



Blackburn's Charlie Mulgrew has scored directly from a corner on three occasions this season 😬pic.twitter.com/WZv4nJJXMc — Goal (@goal) 25 февраля 2019 г.

Игрок сборной Шотландии в Чемпионшипе-2018/19 отметился уже тремя голами прямым ударом с углового.

Всего в 25 играх текущего сезона 32-летний Малгрю забил уже 9 голов.

Отметим, что клуб "Блэкберн Роверс" является лишь одним из шести клубов, которые выигрывали образованную в 1992 году Английскую Премьер-Лигу. Это случилось в далеком сезоне 1994/95.