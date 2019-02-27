Жена игрока "Барселоны" задолжала испанской налоговой 14,5 млн евро

Известная певица и жена игрока "Барселоны" Жерара Пике Шакира обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов в испанскую казну, сообщает delfi.lv, ссылаясь на Europa Press.

Испанский суд принял к рассмотрению иск против поп-звезды, ей предъявляют обвинение по 6 пунктам.

Обвинения были предъявлены Шакире прокуратурой Барселоны, уточняет издание и, согласно имеющимся данным, касаются сокрытия колумбийкой денежных средств и информации о подоходных налогах и налогах на имущество с 2012 по 2014 год. Первое слушание назначено на 12 июня.

Шакире вменяет невыплату в налоговую службу 14,5 млн евро. Отмечается, что популярная певица не регистрировала себя налоговым резидентом, живя в Испании. В частности, сторона обвинения утверждает, что певица находилась в стране 243 дня за 2012 год, 212 дней в 2013 году и 244 дня в 2014, что намного превышает установленные законом 183 дня и, соответственно, делает певицу резидентом государства, обязуя ее делать выплаты за все время нахождения на территории Испании.

Кроме того, правоохранительные органы Каталонии подозревают, что Шакира умышленно уклонялась от уплаты налогов за три полных года фактического проживания в стране.

Помимо этого, она скрыла свой заработок через офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, Панаме и Каймановых островах.