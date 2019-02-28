Клуб Английской Премьер-Лиги вторично за последние 3,5 месяца сменил главного тренера

Председатель футбольного клуба "Фулхэм" Шахид Хан назначил 38-летнего Скотта Паркера и.о. главного тренера, сменив Клаудио Раньери, сообщается на официальном сайте "дачников".

"После нашего обсуждения сегодня днем Раньери согласился со мной, что изменения на тренерском посту клуба будет полезно для всех. Пребывание Клаудио в "Фулхэме" не дало ожидаемого и необходимого нам результата", - цитирует Хана официальный сайт лондонцев.

Напомним, Раньери возглавил "Фулхэм" в середине ноября прошлого года, сменив на этой должности Славишу Йокановича.

67-летний Раньери не впечатлял результатами после своего назначения. При итальянце "Фулхэм" победил лишь в 3-х матчах из 18-ти встреч, и, в настоящее время, занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места на 10 очков.